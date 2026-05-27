На 29 и 30 май Бургас ще бъде домакин на третото издание на научната конференция „Бургаски хирургични дни 2026“. Форумът е под патронажа на Община Бургас“.

Тазгодишното издание е под наслов „Проблеми, подходи и решения в хирургията“ и ще събере водещи специалисти от страната. Очаква се участие да вземат представители на елита на българската хирургия, начело с председателя на Българското хирургическо дружество проф. Никола Владов.

„Идеята ни е чрез това събитие Бургас да получи силна подкрепа в амбицията си да се утвърди като водещ университетски център в страната. Ще се радваме всички лекари от региона да присъстват“, споделя председателят на организационния комитет доц. д-р Карашмалъков.

Форматът на конференцията е интерактивен и практически насочен. Участниците ще имат възможност да обсъждат сложни хирургични казуси в реално време, да обменят опит и да дискутират съвременни подходи директно с лекторите.

Особен акцент е поставен върху младите медици. Участието за студенти по медицина и специализанти ще бъде безплатно, като всички присъстващи ще получат сертификат.

Пълната програма и информация за лекторите са публикувани на официалната Facebook страница на форума.