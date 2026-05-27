22-годишен мъж застава на подсъдимата скамейка в Бургаския окръжен съд на 2 юли, след като на пешеходна пътека причини смътта на 71-годишна жена и рани 11-годишното й внуче. Процесът започва повече от година след трагедията, разиграла се на ул. "Гурко" в обласнния център.



Разследването установило, че на 31 май 2025 година, подсъдимият с инициали - С.С. с лек автомобил се движил със скорост 57 км/ч при максимално допустима 50 на оживения булевард близо до кръстовището с ул. "Гурко".



Имал видимост от над 50 метра към пресичащите, но не намалил скоростта, не спрял и не пропуснал движещите се двама пешеходци по пешеходната пътека, въпреки задължението му. "В резултат, допуснал пътно транспортно произшествие с пресичащите на червен светофар отдясно наляво пътно платно по пешеходна пътека пешеходци, което довело до смъртта на жената, настъпила по-късно същия ден в болнично заведение и телесните увреждания на момиченцето", посочват от пресслужбата на магистратурата. Срещу подсъдимия е повдигнато обвинение по чл.343, ал.4, вр.ал.3, б. “б“ от Наказателния кодекс.