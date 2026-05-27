До дни новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация ще пусне мобилно приложение за цените на храните. В нея всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува, и ще може да провери в кой от магазините наоколо излиза най-изгодно.



Приложението ще използва данните от съществуващия вече сайт Колкострува.бг. То ще изпраща и данни към малките търговци с най-търсените от потребителите стоки, за да се ориентират какво да зареждат и да са по-конкурентни. Скоро ще се пусне и платформата Сигма, която ще проверява обществените поръчки за нагласени цени и свързани лица чрез изкуствен интелект. Целта е да се намалят нарушенията с 90%.



Платформата ще помага на малки и средни предприятия да намерят подходящи поръчки и да кандидатстват за тях. Отново в помощ на малкия бизнес ще се пусне и платформа, в която на едно място ще са събрани всички финансови инструменти - национални и европейски. Фирмите ще могат лесно да проверят дали отговарят на критериите и как да кандидатстват. Това обяви на брифинг новото ръководство на министерството.



Министър Иван Василев представи приоритетите, структурата и екипа си. Заварихме две министерства с 19 дирекции, 580 служители, дублиращи се функции, ниско ниво на дигитални услуги. Знаем колко трудно чакането на опашки и лутането през различни сайтове, данните са разпръснати, често чуствителни данни на правителството са в ръцете на частни фирми, което е голям риск. Няма синхрон, няма едно гише за предприемачите, обобщи Василев. И обеща, че ще намали с 23% щатното разпределение, или със 120 бройки. Както и да превърне в норма да можеш да създадеш бизнес за един ден, както и администрация от 21-и век - невидима за потребителя.



Тодор Колев, съветник по изкуствен интелект, представи тези три системи, които ще са с отворен код - което означава, че всеки може да види как са направени и да предложи подобрения, за да се ангажира ИТ сферата. Подобни системи ще се пускат редовно. Всички те ще имат и гласов асистент, който постепенно ще се превърне в един общ държавен.



Колев очерта и плановете за внедряване на изкуствен интелект, централизиран регистър за данни, единна платформа за регистри, за да си говорят системите една с друга, което към момента не е така.



