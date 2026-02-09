България дублира европейската титла по спортна стрелба до 16 години на пистолет отборно в тази възрастова група след Талин (Естония) миналата година. За нея на континенталния шампионат по спортна стрелба с въздушно оръжие за младежи, юноши и девойки в Бургас се пребориха Борис Димитров, Даниел Делчевски и Калоян Петков.

„Много съм щастлив. Усещането да си на първо място, да чуеш химна е най-хубавото нещо. Сърцето тупти, незабравимо е. Първоначално не повярвах, че сме отново на първо място. Втора година, второ Европейско, втори златен медал. Страхотно е. Мечтите растат. Следващата мечта е да стане троен европейски връх“, каза Калоян Петков и сподели кой е първият му идол в стрелбата.

„Това беше Мария Гроздева. Тя беше първият човек, с когото се снимах от стрелбата. Гледах постиженията й, интервютата й. Тя беше първата“, обясни Калоян и посвети златото на дядо си, който го е записал на спортна стрелба.

„Чувството беше уникално. Няма човек, който може да опише такова чувство. Да застанеш на първото място, да чуеш българския химн. Неописуемо е. Сега искам първо място индивидуално, след това Световна купа и все по-големи състезания“, коментира Даниел Делчевски, чийто първи идол е Таню Киряков. Той благодари на съучениците си и на треньорката си.

„Чувството е познато. Виждаш как се отплащат кръвта и потта, които си хвърлил в залата. Борихме се здраво, стигнахме до тук и сега остава само да се наслаждаваме на успеха. Амбициите, целите винаги растат. Това не са мечти. Това са цели и ние ще ги постигнем. Нахъсани сме, имаме вяра, имаме дух, просто ни трябва време“, откровен е Борис Димитров.

И направи леко нестандартен избор за идол.

„Аз ще кажа Борис Кукучев. Защото той ме научи на малко по-различна стрелба. Не е с постиженията на Мария Гроздева и Таню Киряков, но за мен той е не само идол, но и приятел“, каза Димитров и благодари на семейството си.

И тримата се обединиха около мнението, че в състезание като това борбата е не само срещу съперниците, но и срещу самия себе си. И е изключително важно да се овладееш в ключовите моменти.

„Мислите ти трябва да са чисти като планинско езеро“, заключи философски Борис Димитров.

Момчетата изказаха специална благодарност на Българския стрелкови съюз и бяха категорични, че без неговата подкрепа нямаше да стигнат до тук и да спечелят златен медал пред родна публика.

Около 800 участници от близо 40 държави идват в България за европейското, като се излъчват еврошампионите и при младежите, и във възрастите до 18 и до 16 години. Общо 54 финала (27 на въздушна пушка и 27 на въздушен пистолет) се провеждат в момента в Бургас.

Шампионатът на Стария континент се организира от Българския стрелкови съюз и Европейската конфедерация по стрелба. България приема Европейско първенство по спортна стрелба за първи път от 30 години. Страната ни е била домакин на Европейско първенство по спортна стрелба четири пъти – през 1975, 1985, 1992, като последното досега се провежда в София през 1996 година.