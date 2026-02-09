Искаш ли да надникнеш зад кулисите на киното и да разбереш как се създава един филм – от първата идея до финалния монтаж? Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ ти дава тази възможност с безплатен онлайн кино клас на 18 февруари 2026 г. Кино класът се организира специално в помощ на участниците в тринадесетото издание на Международния филмов и литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”, тази година на тема „В главната роля: Човечността“.

Как се ражда сценарият, как една идея се превръща във филм, тънкостите на режисурата, монтажа и визуалното разказване - малките тайни и трикове за създаването на привлекателен кино разказ ще разкрие професионалният режисьор Кирил Тодоров, който ще води ателието.

Кино класът ще се проведе при минимум пет записани участници и ще бъде напълно безплатен за младите творци. Участниците ще могат да използват знанията си, за да създадат свои видео разкази, с които да се включат в Международния филмов и литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”.

Те ще усвоят начините, по които да създадат свой късометражен филм от начало до край, да влязат в ролята на режисьор, оператор или актьор и да усетят как се прави истинска кино продукция. Целта е младите творци да пресъздадат историческите събития от времето на Втората световна война и човешките добродетели, проявени по време на спасението на българските евреи, като същевременно направят връзка със съвременния свят и необходимостта от хуманизъм.

Конкурсът се провежда в две категории – художествен разказ и видео разказ. Право на участие имат ученици от България, Европа и Израел на възраст 15–19 години.

Крайният срок за изпращане на видео разказите е 1 март 2026 г. Победителите ще бъдат обявени на церемония по награждаването в Бургас на 24 май 2026 г.

До момента в конкурса са участвали над 2200 младежи от повече от 15 държави, включително Австрия, Полша, Германия, Израел, Словакия, Украйна, Латвия, Унгария, Испания, Франция, Италия, Чехия, Великобритания и Румъния.

Център „Алеф“ призовава младите творци да не пропуснат шанса да се включат в онлайн кино класа, да придобият практически умения, да развият креативността си и да станат част от една смислена история за човечност, смелост и въображение. Защото участието им в конкурса „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена” е път към съхраняването на паметта и изграждането на по-човечен свят.

Кандидатите за участие в кино класа следва да изпратят заявка за участие до 13 февруари на имейла на център Алеф center.alef@gmail.com. Организаторите ще изпратят потвърждение и линк за онлайн срещата. Всеки кандидат трябва да посочи имена, училище, град, клас, възраст, учител/ръководител, телефон и имейл за връзка.

Режисьорът Кирил Тодоров е роден в Бургас през 1989 г. Завършил е „Индология“ в Софийския университет и режисура в Нов български университет. Автор е на редица късометражни филми сред които: „Пациентът“ – проект към майсторския клас на режисьора Георги Дюлгеров, „All Through the Night“ - получил 5 отличия на международния фестивал TMFF., „Архитектът“ и „Фъррр“. Филмите му имат селекции и награди по фестивали от цял свят. В началото на 2025 г. Кирил режисира и първия си пълнометражен филм, „Embug“, който предстои да излезе през 2026 г. Работил е като VFX Artist, като е минал през различни студия като WWFX (София), UPP (Прага) и Troll VFX (Финландия). Работил е по филми и сериали като „Black Adam“, „Wonder Woman“, „Allied“, „Terminator: Dark Fate“, „Jungle Cruise“, „Terror“, “Raised by Wolves” и други. Заснел е и голямо количество музикални клипове под творческото име “Voesoli”, с което е в процес да създаде продуцентска къща, базирана в България и Чехия.