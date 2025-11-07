Окръжна прокуратура-Бургас привлече към наказателна отговорност румънски гражданин. На С.К. е повдигнато обвинение за умишлено убийство на шест лица. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Мъжът е с повдигнати обвинения и за подпомагане на деветимата пасажери да пребивават и преминават през българска територия в нарушение на закона.

На 06.11.2025 г. в Бургас обвиняемият управлявал лек автомобил, с който превозвал девет нелегални мигранти. Полицейски патрул подал към него стоп сигнал, но румънецът не се подчинил. Последвала гонка с полицията.

Въпреки действията на контролните органи, С.К. е продължил да управлява автомобила с превишена скорост, целейки да избегне спирането му от полицейските служители. Той загубил контрол над превозното средство, навлязъл в лентата за насрещно движение, блъснал автомобила в билборд, след което превозното средство паднало в езерото Вая. При инцидента загинали шестима от пътниците в автомобила.

С.К. е задържан за срок до 72 часа. Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.