В България през последните две години не е регистриран и пуснат в движение нито един чисто нов товарен камион или автобус. Това сочат данните на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA), публикувани в последния ѝ доклад.

От ACEA посочват, че през 2025 г. пазарът на т.нар. търговски превозни средства в Евросъюза е имал трудна 2025 г., заради тежката икономическа среда. Закупуването и на основната движеща сила на малкия и среден бизнес - малките бусове, и на камионите бележи спад. Единственото изключение са автобусите, които бележат лек ръст през изминалата година.

Регистрациите на нови микробуси и ванове в ЕС са намалели с 8,8% спрямо 2024 г., което в абсолютно число означава 1 447 273 броя. Най-отчетливо за спада допринасят трите най-големи пазара: Франция (-5,6%), Германия (-5,4%) и Италия (-5%). Не спасява положението резкият скок с 11,7% на регистрациите в Испания.

Пускането в експлоатация на нови камиони е надолу с общо 6,2% за Евросъюза - регистрирани са 307 460 броя. Намалението е с 5,4% при тежкотоварните и с 9,9% при среднотоварните, като са се свили всички основни пазари в този сегмент: Германия (-12,2%), Франция (-9%) и Испания (-3,6%).

Единствено регистрациите на нови автобуси в ЕС са нараснали - със 7,5% (общо 38 238 броя). Сред основните пазари растежът се води от Германия (+28%) и Полша (+16,6%), докато Италия (-15,9%) и Испания (-4%) продължават тренда надолу.

В България тенденцията е автопаркът на камиони и автобуси да остарява прогресивно.

За 2024 и 2025 г. в страната ни не е регистриран нито един нов автобус, среднотоварен или тежкотоварен камион.

Купуват се микробуси и ванове, но и в този сегмент има спад. През 2024 г. у нас са били пуснати по пътищата 6794 броя, а миналата година - 5893, което е намаление с 13.3%.

Източник: Сега