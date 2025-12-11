Нискотарифният превозвач Volotea ще стартира нова директна сезонна линия между Лил и Бургас. Първият полет е планиран за 27 май 2026 г., веднъж седмично – всяка сряда. Билетите са вече в продажба.

С този нов маршрут Летище Бургас става второто летище в България, до което Volotea лети. Новата директна връзка между Северна Франция и Бургас ще подпомогне развитието на туризма по Южното Черноморие, привличайки по този начин повече посетители от френския пазар. Тя ще осигури и удобни възможности за пътуване на български туристи и българската диаспора във Франция.

Михаел Ройш, главен изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, коментира:

„Радваме се да засилим свързаността си с Франция, като приветстваме Volotea на Летище Бургас. Дори докато инвестираме значително в изграждането на новата ни писта, продължаваме активно да работим с авиокомпаниите за разширяване на портфолиото от маршрути. Новата линия Лил – Бургас е силен знак за доверие към дестинацията и дългосрочното развитие на региона.“

Основана през 2011 г., Volotea оперира 19 бази в Европа, като се фокусира върху средно големи градове и има силно присъствие във Франция, Италия и Испания. Авиокомпанията е призната за „Водеща нискотарифна авиокомпания в Европа“ на World Travel Awards през 2021, 2022, 2024 и 2025 г.

Валерия Ребасти, директор „Международни пазари“ във Volotea, заявява:

„Много сме щастливи да започнем опериране на Летище Бургас с този нов сезонен маршрут от Лил. Тази директна връзка ще засили контактите между Франция и България, ще подкрепи туризма по Южното Черноморие и ще предложи на българските пътници нова, удобна опция за достигане до Северна Франция. Очакваме с нетърпение да продължим съвместната работа с екипа на „Фрапорт Туин Стар“ и да посрещнем нашите пътници на борда от следващото лято.“

Маршрутът Лил – Бургас беше осъществяван за последно през 2023 г. Неговото завръщане като директна линия е значителна стъпка към подобряване на въздушната свързаност между Франция и България.

С добавянето на този нов френски маршрут Летище Бургас потвърждава ангажимента си да инвестира едновременно в инфраструктурата и устойчивия растеж на мрежата си от маршрути, дори по време на един от най-значимите строителни етапи в своята история.