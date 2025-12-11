Вотът на недоверие срещу правителството мистериозно беше отложен, след като в часа, в който трябваше да бъде гласуван, в пленарната зала нямаше нито един представител на БСП, липсваше ръководството на ГЕРБ, а нито един министър не се яви за гласуването. Гласуването беше насрочено за 13,30 часа - 24 часа след края на дебатите, както е по правилник.



Депутатите бяха в почивка до 13 часа, която обаче се проточи повече. В часа за гласуването в залата за първи път днес се яви Делян Пеевски. Половината депутати на управляващите обаче ги нямаше - липсваше цялата група на БСП, както и ръководството на ГЕРБ.



А знак, че нещо странно се случва в редиците на управляващите, е това и че нито един министър не се яви за гласуването - няма го нито премиера Росен Желязков, нито икономическия министър Петър Дилов. Самият вот е за провал в икономическата политика. В залата присъстваха от ИТН. Павела Митова излезе и поиска 30 минути почивка.