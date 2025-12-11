Министърът на транспорта Чиприан Шербан на Румъния обяви, че е подписан договорът за предпроектно проучване на високоскоростната магистрала Букурещ-Гюргево на стойност 33 милиона леи (без ДДС) или 11827497 лева (без ДДС, бел. ред.)

Договорът беше подписан с асоциация на инженерни фирми от Румъния и Турция. "Проектът за първия високоскоростен път, който улеснява връзката с България, се превръща в стратегически", казва Шербан, който обяви новината в социалните мрежи.

"Важна стъпка за проекта за първата магистрала, която ще бъде построена на границата с България: Националната инвестиционна компания подписа днес договора за предпроектно проучване на високоскоростната магистрала Букурещ-Гюргево. Подписан с асоциация на инженерни фирми от Румъния и Турция, договорът е на стойност 33 милиона леи (без ДДС) и с обща продължителност 18 месеца", написа Чиприан Шербан в четвъртък във Facebook.

Финансирането се осигурява от невъзстановими европейски средства и от държавния бюджет.

Като част от предпроектното проучване, проектантът ще анализира профила на пътя (магистрала или скоростен път), вариантите за трасе, структурата и връзките с други инвестиционни цели, като например бъдещия мост над Дунав от Гюргево-Русе. "Предпроектното проучване ще формира основата на солидна документация, която ще позволи следващия етап от проектирането и изпълнението. Проектът на първия високоскоростен път, който улеснява връзката с България, се превръща в стратегически и ще допринесе за съвременния автомобилен транспорт и свързаността между двете страни", добави министърът на транспорта на Румъния, цитиран от PRO Tv.