След масовия протест в София и десетки градове, политиците реагираха с остри позиции и призиви към управляващите. Част от тях настояват за незабавна оставка, а други призовават първо да се отчетат фактите. Ето какво заявиха депутатите след вчерашните демонстрации.

Тома Биков

Да отчетем фактите и ще вземем съответните решения, каза депутатът от ГЕРБ – СДС Тома Биков на влизане в сградата на парламента в отговор на въпрос какви действия ще предприемат управляващите след вчерашните протести, на които беше поискана оставката на кабинета.

Асен Василев

Българският народ натисна бутона на това управление и викна „Оставка!“ от над 35 града вчера, така че е крайно време тези хора да чуят всички български граждани и да подадат оставка, каза Асен Василев.

Силно се надявам днес всички депутати, които трябва да натиснат копчето в 13:30 ч., за да подкрепят правителството или да му гласуват вот на недоверие, да послушат хората, които вчера бяха на площада, а те имат едно искане – оставка, коментира пред журналисти той.

Ако не бъдат послушани хората, следват още по-големи протести, обяви Василев. По думите му, над 80% вече искат оставката на това правителство, в това число избирателите на "Има такъв народ" (ИТН) и БСП. Ако те мислят, че могат да управляват напук на техните избиратели, е тяхна право, добави председателят на ПП. Смятам, че е добре за България да се отиде на нови избори, за да имаме легитимно управление, защото това вече е абсолютно нелегитимно, коментира той.

Николай Денков

Вчера беше ясно казано на „Има такъв народ“, че всичките лъжи, които изговориха за това правителство, са разбрани, чути са и те излъгаха своите избиратели, каза Николай Денков от ПП-ДБ. Аз днес искам да се обърна към един човек от БСП - Кирил Добрев. Февруари 1997 година - на моите години, аз помня много добре какво беше тогава. Говореше се не само за граждански протести, говореше се за гражданска война. Тогава неговият баща направи това, което сега трябва да направи БСП. Така че очаквам Кирил Добрев да се опита да запълни обувките на баща си и заедно с другите от БСП да спрат с подкрепата на това правителство, заяви още Николай Денков.

Атанас Атанасов

„Властта е делигитимирана. Нямат легитимация да продължат да управляват. Ако Борисов иска да изживява онази мъка с Орешарски, да продължават”. Това заяви в ефира на „Здравей, България” съпредседателят на „Демократична България” Атанас Атанасов.

Ивайло Мирчев

След вчерашния пореден безпрецедентен протест това управление има само един ход - веднага да бъде подадена оставка, преди 13:30 ч., преди гласуването на вота (на недоверие - бел. ав.), заяви пред журналисти в парламента съпредседателят на "Да, България" и народен представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Ивайло Мирчев.

Ако Пеевски и Борисов не искат да подадат оставката, това трябва да направи Росен Желязков. Обръщаме се към него - ако има някакво останало достойнство в него все още, да дойде в парламента и да депозира оставката на това управление. След вчера, след този народен гняв, след стотиците хилядите българи в цялата страна, този ход се дължи на България, каза още Мирчев.

Костадин Костадинов

"Че правителството си отива - това го казваме от няколко седмици. Въпросът е точно кога ще се случи това. Дали ще стане до края на годината или, както за съжаление по-вероятно се очертава, да стане след 1 януари" - това коментира в студиото на "Здравей, България" по NOVA лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Петър Петров

Разбира се, че ще подкрепим днес вота на недоверие. Ще гласуваме против двата малки бюджета, както и против големи бюджет. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Възраждане" Петър Петров.

Той посочи мотиви, свързани с работата на Министерството на здравеопазването по измененията в Наредба №1 от 2017 г., регламентираща реда за вземане на проби за установяване употребата на наркотични вещества и техни аналози.

Петров каза, че на кръгла маса вчера, посветена на проблемите с надеждността на полевите тестове за наркотици и забавянето на лабораторните резултати от кръвни проби, не са присъствали представители на Министерството на здравеопазването и Държавната агенция „Безопасност на движението“, въпреки предварително заявено участие.

Радостин Василев

Ако в настоящото управление е останал малко здрав разум, още преди гласуването на вота на недоверие Слави Трифонов или хората от БСП трябва да декларират, че ще напуснат управлението и ще гласуват за падане на това правителство, защото вчера на площади в много български градове и най-вече в София се чу недвусмислен глас за оставка.

Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

„Толкова силен глас с толкова категорично желание трябва да бъде чут и от най-дебелокожия политик – и от Борисов, и от Пеевски“, каза Радостин Василев и подчерта, че това вече е непреодолима сила, която средносрочно и дългосрочно гарантира на България, че моделът на Борисов и Пеевски не може да продължава и няма да бъде повторен.

Ивелин Михайлов

Хората не искат повече да се продължава по този начин, каза председателят на парламентарната група на „Величие“ Ивелин Михайлов пред журналисти на влизане в парламента.

Според него, след вчерашния протест би трябвало да има промяна в позициите на партиите. След такъв масов протест би било хубаво да се замислят какво искат хората, защото протестът не беше само в София, а в цялата страна, допълни Михайлов.

Ако кабинетът не подаде оставка, напрежението ще ескалира, хората не искат повече да се продължава по този начин, каза още лидерът на „Величие“. Ивелин Михайлов очаква и създаването на нова партия, ако се стигне до нови избори, което пък би довело до разместване на политическите партии в Народното събрание.