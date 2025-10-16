Четири години лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване е наказанието, наложено на 24-годишен мъж за опит за незаконно пренасяне през границата на страната на наркотично вещество. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - София.

От прокуратурата припомнят, че на 10 ноември 2022 г. на ГКПП "Гюешево" пристигнал лек автомобил, управляван от младия мъж. Водачът заявил на митническите служители, че пътува за Република Северна Македония и няма нищо за деклариране.

Неспокойното му поведение и уклончивите му отговори усъмнили инспекторите и те отклонили колата за проверка. Под шофьорската седалка бил открит тайник с метален капак със заварени към него панти. В него бил укрит пакет, обвит в стреч фолио, съдържащ бяло прахообразно вещество. При направен полеви наркотест то реагирало на кокаин.

Общото количество на предмета на престъплението е 2 996,30 грама, а общата стойност - 229 839, 25 лева.

С решение на съда превозното средство, с което е извършено престъплението, се отнема в полза на държавата.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.