Парижки съд осъди бившия френски президент Никола Саркози на 5 години лишаване от свобода, предаде АФП.

Това стана, след като Саркози беше признат за виновен в престъпно сдружаване по делото за обвинения, че покойният либийски диктатор Муамар Кадафи е подпомогнал финансово победната му президентска кампания през 2007 г.

Съдът постанови Саркози да бъде въдворен в затвора на по-късен етап, като прокуратурата разполага с един месец да уведоми бившия държавен глава кога трябва да влезе в затвора. Мярката остава в сила дори ако Саркози обжалва присъдата.

Процесът е последният в поредица от юридически проблеми за 70-годишния бивш лидер от десницата, който отрича всички обвинения.

Саркози, който беше президент от 2007 до 2012 г., вече е бил осъждан в два отделни случая и е лишен от най-високото френско отличие.

Съдия Натали Гаварино заяви, че Саркози, тогава министър и лидер на партията, „е позволил на своите близки сътрудници и политически поддръжници, над които е имал власт и които са действали от негово име“, да се обърнат към либийските власти „с цел да получат или да се опитат да получат финансово подпомагане“.

Решението на съда обаче не следва заключението на прокуратурата, че Саркози е бил предполагаемият получател на незаконното финансиране.

Саркози критикува решението на съда, което го призна за виновен по обвинението в престъпно сдружаване. Саркози определи присъдата като „изключително сериозна за върховенството на закона".

Той заяви пред журналисти, че ще обжалва решението и че ще „спи в затвора с вдигната глава“, след като съдът постанови той да бъде въдворен в затвора на по-късен етап.

Съдът призна Саркози за виновен по обвинението в престъпно сдружаване в схема от 2005 до 2007 г., с която е финансирана кампанията му с пари от Либия в замяна на дипломатически услуги. В същото време той беше оправдан по три други обвинения – пасивна корупция, незаконно финансиране на изборна кампания и укриване на присвояване на публични средства.