Районна прокуратура - Пазарджик привлече като обвиняем мъж, отглеждал марихуана на обща стойност 590 700 лв., съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Пловдив.

Б.Н. е привлечен като обвиняем и за това, че на 17 септември 2025 година в село Динката, област Пазарджик, без надлежно разрешение държал високорисково наркотично вещество – 19 690 грама марихуана, на обща стойност 590 700 лв. – престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1 от Наказателния кодекс, уточняват от прокуратурата.

При специализирана полицейска операция в двор между две наследствени къщи, ползвани от Б.Н., са били открити засадени 63 стръка растения от рода на конопа – марихуана, с височина между един и два метра. Те се намирали в средата на блок с царевични насаждения. При извършени претърсвания и изземвания от помещения в двете къщи е било иззето и високорисково наркотично вещество - суха зелена листна маса – марихуана.

Обвиняемият Б.Н. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Утре Районна прокуратура - Пазарджик ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.