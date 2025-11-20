Системата за бързо предупреждение на Европейския съюз отчита нотификации за рискови храни, но това не означава, че продуктите достигат до потребителите. Това заяви в ефира на БНТ инж. Светлана Савова, главен експерт към Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

"Това е система за превенция. Тя не отразява опасни храни, а активността на контрола", обясни Савова и допълни, че често се създава излишен страх в обществото, базиран на частично отразена или подвеждаща информация.

Повод е появилата се информация за корнишони с опасни вещества. По думите на Савова продуктът е с произход Индия, засечен е в Словения и не е стигнал до потребителя, тъй като е насочен за унищожаване. Експертът подчерта, че именно това е предимството на системата – своевременно предотвратяване на риска.

През октомври в платформата за бързо предупреждение са подадени 528 нотификации.

"Те растат не защото растат опасните храни, а защото в миналото нямаше методи да бъдат откривани опасности", уточни Савова.

Според нея съвременните лаборатории разполагат с по-прецизна апаратура и понижени граници за откриване на замърсители.

"Основните патогени са салмонела и ешерихия коли. Това не са нарочни действия, а въпрос на хигиена при производството", обясни тя и подчерта, че системата работи превантивно за защита на потребителите.

Светлана Савова посъветва хората да бъдат информирани и критични към покупките си, но без да изпадат в паника.

"Колкото повече нотификации виждате, толкова по-добър е контролът", заяви още тя.