Родители припознаха сатанизъм в ритуал с поставянето на капсула на времето в земята в детска градина в Харманли.

В сигнал до институциите и до bTV, те определят ритуала като нежелан и в разрез с общоприетите морални и религиозни норми в обществото.

Поставянето на така наречените "капсули на времето" е добре познато по света, като съвсем наскоро такава, оставена от принцеса Даяна, бе извадена от болница в Лондон.

В буркана, заровен в Харманли, има послания и снимка на малчуганите от детска градина "Ален мак".

"С една обща снимка на децата от градината с колегите, за да бъдат част от истрията на детската градина. Имаше едно послание за мир, бяха изратобени неща от децата, които да оставят спомен", коментира Мелихан Чолева, директор на ДГ "Ален мак".

Ритуалът по полагане на капсулата на времето в двора на градината е в присъствието на децата.

"Имаше една група деца, които бяха на много безопасно място. Ние самата идея я реализирахме отначало със знамето на детската градина. Децата изпяха химна, дори имаше две- три деца на момента, които казаха "много беше хубаво", посочва в ефира на медията Чолева.

Ден по-късно сред част от родителите се появява недоволство, защото не са били информирани за рутуала, в който някои припознават сатанинство и го оприличават на погребение, на което са присъствали децата им.

"Не съм съгласна малко, не знам. Не ми изглежда много добре", коментира родител.

Други не виждат проблем.

"Мен лично не ме притеснява и от чисто морална гледна точка нямам притеснения и никакви страхове", споделя Владимир Миланов, родител.

Капсулата на времето е трябвало да бъде отворена след 5 години, но заради създаденото напрежение от ръководството я изваждат ден, след като са я положили в земята. А в детската градина на проверка влизат от инспектората и общината.

"Към момена не мога да каже, че виждам нещо нередно. Инициативата е прекрасна,родителите и целия екип са подготвили това събитие", коментира Маргарита Тървалиеава – началник на отдел "Образование и социални дейности" в Община Харманли.

Учителите в детската градина, които са присъствали на ритуала са категорични, че той не нарушава добрите нрави.

"В капсулата на времето се съхранават снимки, спомени и вещи. Не мисля, че има нещо сатанинско в това", казва Живка Димитрова, учителка.

Детска градина "Ален мак" в Харманли се посещава от над 220 деца. Заради скандала в градината спешно свикват родителски срещи.