Основната ми задача като особен търговски управител беше да гарантирам непрекъснатата работа на "Лукойл" и да осигуря достъпни цени на горивата за гражданите и бизнеса. Това заяви Румен Спецов в позиция до БНТ.

Министърът на икономиката Александър Пулев заяви по-рано днес, че действията на Спецов са довели до ликвидна криза в "Лукойл". Според вицепремиера Румен Спецов е водил псевдосоциална политика с цените на горивата.

Ето какво гласи цялата позиция на бившия особен управител на "Лукойл" Румен Спецов:

Задачата и целите ми като особен търговски управител не бяха да направя така, че "Лукойл" да реализира максимална печалба в условията на криза, а да осигуря непрекъснат работен процес и достъпни цени на горивата за българските граждани и компании.