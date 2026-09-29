„Задава се интересно време“ - така проф. Георги Рачев описа смяната на сезонния режим в края на септември. България постепенно преминава към есенно-зимната циркулация, сутрините стават все по-хладни, на запад идват големите мъгли, а по морето силният вятър вече вдига вълни до около 3 метра. Истински студ обаче засега няма - през деня на много места температурите ще останат около 20 градуса.

Антициклон идва от Русия

Според климатолога огромен антициклон се спуска от Русия, а България ще остане в неговата периферия. Именно там ще се усеща студеният въздух, който вече разваля настроението на хората по Черноморието.

„В източната част въздухът е студен, затова всички по морето се оплакват от времето“, пошегува се проф. Рачев. Той обясни, че става дума за процес, известен като „източна тяга“, при който към страната нахлува по-хладен въздух.

В Югоизточна България в петък могат да се образуват малки циклони като част от по-голямата атмосферна система. В района на Пловдив вече превалява, докато Западна България започва да влиза в сезона на сериозните сутрешни мъгли.

Сутрините вече хапят

Септември си отива с около градус и половина по-високи температури от обичайното и с по-малко валежи. Това обаче няма да попречи на есента да напомни за себе си още в ранните часове.

„Вече ще е хладно сутрин, не е чудно скоро да се появят първите слани“, предупреди проф. Рачев.

В Пловдив няма да има драматично захлаждане, а типично октомврийско време. По-сериозната промяна ще се усеща сутрин, когато температурите ще падат чувствително, докато следобедите остават сравнително меки.

София - студена сутрин, приятен следобед

В столицата вероятността за валежи е практически нулева. Денят ще започва хладно, но температурите следобед ще достигат около 20 градуса.

Това е типичната есенна ситуация, при която човек сутрин се чуди дали да извади дебелото яке, а по обяд вече му се струва, че е прекалил с дрехите.

Следващият уикенд обаче няма да бъде толкова решителен. Проф. Рачев го описа с любимата детска игра - „обича ме - не ме обича“. Очаква се колебливо време, при което слънцето и облаците ще си разменят инициативата.

Морето показва мускули

По Черноморието температурите ще останат малко по-високи, но там друг ще бъде проблемът - вятърът. Той ще бъде достатъчно силен, за да вдига вълни до около 3 метра.

Така Варна и Бургас ще запазят сравнително меките температури, но усещането ще бъде доста по-есенно. Морето вече постепенно преминава към суровия си сезонен характер.

Дъжд за нивите няма

Проф. Рачев не очаква сериозни валежи, които да имат по-голямо стопанско значение. „Никакви валежи от стопански характер“, обобщи климатологът.

Добрата новина според него е, че язовирите са пълни, така че липсата на значителни количества дъжд в следващите дни не би трябвало да бъде повод за тревога.

Есента вече няма как да се скрие

Най-сигурният знак за смяната на сезона вече не идва дори от термометрите. Денят се доближава до 11 часа, а нощта става все по-дълга. „Типична есен“, обобщи проф. Рачев.

Така следващите дни ще предложат познатата септемврийско-октомврийска комбинация - студено начало на деня, мъгли, около 20 градуса следобед, повече вятър по морето и все по-реална възможност скоро да видим първите слани.