Гръцкото издание „Нафтемборики“ съобщава, че мощите на българския цар Самуил се очаква да бъдат предадени на България тази седмица, с което ще приключи инициатива, започнала през 2022 г. Това става ясно от публикация във Фейсбук профила на „Продължаваме Промяната“ (ПП).

От „Продължаваме Промяната“ цитират гръцката медия, която пише, че инициативата за връщането на мощите е започнала през 2022 г., когато Кирил Петков е бил министър-председател, а Асен Василев – вицепремиер. Тогава България и Гърция са задълбочили сътрудничеството си в сфери като енергетика, инфраструктура, логистика и транспорт.

Това беше периодът на енергийната криза, припомнят в публикацията.

Според публикацията именно в този период българската страна отново е поставила въпроса за връщането на мощите на цар Самуил. За предаването им е било необходимо и съгласието на Гръцката православна църква.

„Нафтемборики“ отбелязва, че близо пет години по-късно инициативата се очаква да приключи с предаването на мощите на България. В публикацията се подчертава, че инициативата на кабинета „Петков“ в крайна сметка е дала резултат, макар и със закъснение.