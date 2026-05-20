За първи път Община Бургас ще връчи специални награди принос към висшето образование и развитието на академичната общност в града. Призовете - "Академични хоризонти" ще бъдат раздадени на официална церемония на 21 май. Събитието ще се проведе в Центъра за съвременно изкуство и библиотека, съобщават от пресцентъра на градската администрация.

Общо 10 университетски преподаватели, предложени от висшите училища в Бургас, ще получат отличия за заслуги към развитието на висшето образование в града, за принос в образователната дейност и за високи професионални постижения през академичната 2025/2026 година. Наградите ще бъдат връчени от кмета на Бургас Димитър Николов.

Сред гостите на събитието ще бъдат ректори, заместник-ректори и директори на висши учебни заведения и университетски филиали в града, сред които Бургаският държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургаският свободен университет, Софийският университет „Св. св. Кирил и Методий“, Националната художествена академия, Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“, Лесотехническият университет и Театралният колеж „Любен Гройс“.

За музикалната програма ще се погрижи група „Горещ пясък“, а водещ на церемонията ще бъде Никола Парашкевов.

Инициативата е част от последователната политика за утвърждаване на града като академичен и университетски център чрез инвестиции в материална база, изграждане на високотехнологичен студентски кампус, предоставяне на студентски стипендии, подкрепа за академични инициативи и привличане на нови университетски филиали и специалности, съобщават от местната власт.