Лятната ваканция е на прага и много родители вече се чудят какво ще правят децата им в следващите месеци. Спортът винаги е бил един от най-добрите избори.

И тази година Община Бургас и ОП „Общински имоти“ ще осигурят безплатни спортни занимания за деца. Инициативата е на кмета Димитър Николов и се осъществява успешно от 2016 година насам.

"Двигателна култура, спорт и здраве – Начално обучение“ предлага напълно безплатни спортни занимания за деца от 5 до 12 години в различни бази на територията на града – плувни басейни, спортни зали и игрища.

С помощта на опитни треньори и в партньорство със спортните клубове на Бургас, всяко дете ще има възможност да открие своя спорт, да развие двигателната си култура и да прекара лятото активно и здравословно.

Програмата ще се проведе в шест различни етапа на настоящата година, както следва:

I. От 15 юни 2026г. до 30 юни 2026 г.;

II. От 02 юли 2026г. до 17 юли 2026 г.;

III. От 20 юли 2026г. до 31 юли 2026 г.;

IV. От 03 август 2026г. до 18 август 2026 г.;

V. От 19 август 2026г. до 31 август 2026 г. ;

VI. От 01 септември 2026 г. до 11 септември 2026 г.;

Мястото за провеждане на заниманията по програма „Двигателна култура, спорт и здраве - Начално обучение“ на Община Бургас са спортно многофункционални и специализирани зали, открити и закрити плувни басейни и спортни игрища.