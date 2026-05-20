Инспектори от криминалната полиция ще следят за сигурността на абитуриентите в курорта "Слънчев бряг".

В заведенията и дискотеките ще бъдат позиционирани служители на криминалната полиция в цивилно облекло, разпределени предварително на места, където ще празнуват зрелостниците. Прикритите инспектори ще следят за спазване на неприкосновеността на собствеността и ще предотвратяват случаи на кражби. Това съобщава БТА. От дирекцията припомниха за случаи на лица, представящи се за фотографи, които влизат в ресторантите и отнемат електронни устройства, оставени без надзор по масите. Прикритите служители ще действат незабележимо и ще се намесват незабавно при установяване на подобни случаи. Зрелостниците са приканени да не оставят мобилни телефони, портфейли, чанти и друга електроника без надзор, тъй като в дискотеките и заведенията вниманието им обичайно е занижено.

На 24 май абитуриентите ще се събират от около 18:00 часа на три точки в Бургас – в района на културния център "Морско казино", пред паметника "Пантеон" и пред Дома на НХК. Колоните с автомобили ще бъдат ескортирани от полицейски коли по целия маршрут до курорта, съобщиха за БТА от МВР–Бургас.

Както в Бургас, така и в курорта "Слънчев бряг" ще бъде осигурено засилено присъствие на полицейски служители, охранителна полиция и КАТ. Проверките за употреба на алкохол и наркотици ще се извършват не само нощем, но и през деня. Очаква се значителен приток на автомобили от вътрешността на страната.

От Областната дирекция на МВР–Бургас посочиха, че контролните мерки тази година ще бъдат изключително засилени по време на абитуриентските празници, и апелираха към зрелостниците да се веселят отговорно.