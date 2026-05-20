Община Камено стартира нов етап от обновяването на Полски извор и след подмяната на на вътрешната водопроводна мрежа започва цялостно асфалтиране на главната улица. Това съобщи пресслужбата на общината.

Ремонтните дейности ще обхванат ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, представляваща част от общински път BGS 1053, в участъка от кръстовището с Републикански път III-7907, през централната част на селото, до изхода в посока с. Черни връх. Общата дължина на трасето е 1 километър. Проектът включва полагане на нова асфалтова настилка, подмяна на бордюри, както и реконструкция на площадното пространство пред Кметството в с. Полски Извор. Дейностите се реализират в рамките на проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Полски Извор“, финансиран чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Приложение №3 от Закона за държавния бюджет.

Паралелно с това предстои и дългоочакваният основен ремонт на път III-7907 Дебелт – Братово, в участъка от км 0+000 до км 16+128.5, с обща дължина над 16 километра, включително и пътни връзки с обща дължина 0.320 км. Обектът е на територията на общините Средец и Камено, област Бургас, а процедурата по реконструкцията се осъществява от Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/.

За обекта вече е издадено разрешение за строеж, както и Акт образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Предстои финално съгласуване с „Напоителни системи“, след което ще бъде подписан Протокол образец 2 и ще бъде даден официален старт на строително-ремонтните дейности. Фирмата изпълнител е заявила пълна готовност да започне строително-ремонтните дейности веднага след подписването на необходимите строителни документи