Служители на частното застрахователно дружество "ДаллБогг Живот и Здраве" АД протестират пред Министерския съвет.

Те настояват новото правителство да смени ръководството на Комисията за финансов надзор заради решенията на регулатора спрямо дружеството.

Протестиращите твърдят, че КФН неправомерно е спряла издаването на полици от компанията.

"Нашето ръководство иска среща с ръководството на комисията, но те по всякакъв начин отказват тази среща", заявиха представители на дружеството.

По думите им служителите искат възможност да продължат да работят и да обслужват клиентите си.

"Искаме да ни дадат възможност да работим и да обслужваме нашите клиенти. Да има шанс за всички нас да запазим работата си и да продължим да бъдем полезни с това, което можем най-добре", казаха още протестиращи, цитирани от БНР.

Те заявиха, че се надяват институциите да ги чуят, и отправиха обвинения към регулатора.

"Според мен има регулаторен картел при застраховането. Искаме да дадат свобода на нашето застрахователно дружество "ДаллБогг", коментира представител на компанията.