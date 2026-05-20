Служители на частното застрахователно дружество "ДаллБогг Живот и Здраве" АД протестират пред Министерския съвет.
Те настояват новото правителство да смени ръководството на Комисията за финансов надзор заради решенията на регулатора спрямо дружеството.
Протестиращите твърдят, че КФН неправомерно е спряла издаването на полици от компанията.
"Нашето ръководство иска среща с ръководството на комисията, но те по всякакъв начин отказват тази среща", заявиха представители на дружеството.
По думите им служителите искат възможност да продължат да работят и да обслужват клиентите си.
"Искаме да ни дадат възможност да работим и да обслужваме нашите клиенти. Да има шанс за всички нас да запазим работата си и да продължим да бъдем полезни с това, което можем най-добре", казаха още протестиращи, цитирани от БНР.
Те заявиха, че се надяват институциите да ги чуят, и отправиха обвинения към регулатора.
"Според мен има регулаторен картел при застраховането. Искаме да дадат свобода на нашето застрахователно дружество "ДаллБогг", коментира представител на компанията.
