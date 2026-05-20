Бургас ще бъде домакин на едно от най-вълнуващите и значими спортни събития за годината

На 6 юни стадион „Лазур“ ще събере златни имена от българския и световния футбол за благотворителния „Мач на Надеждата“, организиран от Фондация „Стилиян Петров“. Събитието има благородна мисия – подкрепа на хора, борещи се с онкологични заболявания.

За перфектната организация и комфорта на хилядите фенове по трибуните, организаторите търсят супер екип от 50 мотивирани доброволци на възраст между 16 и 55 години.

Какви са позициите?

40 Стюарди – за координация на потоците от хора, упътване на публиката по сектори и съдействие на място по време на големия мач.

10 Доброволци „Логистика и подредба“ – за преместване на оборудване, брандиране, подредба на зоните и подготовка на стадиона преди събитието. Кога и къде ще ни помагаш?

Всички активности се провеждат на стадион „Лазур“, гр. Бургас.

Графикът по позиции е следният:

За Стюарди (40 души):

05.06 (петък): От 14:00ч. (кратка оперативка и предварителен инструктаж на стадиона)

06.06 (събота – Денят на мача): От 14:00 до 20:00 ч.

За Логистика и подредба (10 души):

04.06 (четвъртък) и 05.06 (петък): От 14:00 до 18:00 ч. (подготовка и логистика).

06.06 (събота – Денят на мача): От 10:00 до 20:00 ч. (финални щрихи преди старта и съдействие по време на събитието).

Повече подробности можете да научите от платформата ihelp