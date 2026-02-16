Община Бургас и Центъра за подкрепа на личностното развитие организират видео конкурс „Небето над мен – думи от сърцето за България“, посветен на българските възрожденци и 3-ти март – празник на свободата и националната ни гордост.

В конкурса могат да участват всички желаещи ученици от 1 до 12 клас на Община Бургас. Приветстваме Ви активно да се включите с креативни, интересни и нови идеи представени с видео материал, съотнесен към темите: „За възрожденските личности“, „Свободата като ценност“, „България – през очите на децата“ и „Символиката на Трети март“.

Съдържанието може да бъде: рецитал, патриотично послание, стих или кратък разказ, като се насърчават авторски текстове, но се допускат и интерпретации на известни произведения.

Статута на конкурса, както и заявлението за участие можете да разгледате чрез изтегляне на прикачения файл на сайта на ЦПЛР – Бургас от тук: https://www.odk-burgas.com/bg/content/video-konkurs-nebeto-nad-men-dumi-ot-srceto-za-blgariya-2026-g-0

Видеата може да изпращате на следния имейл: info-200257@edu.mon.bg

Срокът за участие е до 22.02.2026 г.

Награждаването ще се състои на 26.02.2026 г. от 17:30 часа. в КЦ „Морско казино“ – зала „Георги Баев“.