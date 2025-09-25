20 студенти повече по специалност „Медицина“ ще приеме Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ през учебната 2025/2026 година. Решението е взето от Министерския съвет с цел подготовка на повече медицински специалисти за здравната система. Това съобщи пресслужбата на Община Бургас.



Допълнителните места са за студенти, които имат сключени договори с работодатели за стаж по време на следването и последваща работа след дипломиране.



Увеличаването на приема е подкрепено от министъра на здравеопазването и е част от усилията за преодоляване на недостига на лекари в страната, уточняват от местната администрация.