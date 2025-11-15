Жителите на Община Камено вече могат да се радват на напълно обновено игрище за тенис корт, изградено в двора на старото училище на ул. „Димитър Благоев“. Новата спортна площадка ще бъде на разположение както на всички над 300 ученици от местното училище, така и на децата от детската градина и жителите на общината.

Обектът е изцяло възстановен със средства от общинския бюджет. В рамките на ремонтните дейности е извършено пълно обновяване на настилката, подмяна на оградата и пейките, поставяне на нова мрежа, очертаване на игралното поле и монтаж на нова външна врата към входа на игрището.

Реконструкцията на спортното съоръжение е част от усилията на Община Камено да насърчава активния начин на живот и да създава по-добри условия за спорт и отдих на младите хора. Пространството около игрището ще бъде включено в бъдещия общински център за комплексна работа с деца, ученици и младежи, който ще се помещава в сградата на старото училище.