Изненадана съм, че Румен Спецов, който някога беше кандидатура на Асен Василев, очевидно е с непозната за ПП-ДБ биография. Той от 2001 г., когато е започнал в НАП-Добрич, до момента, в който е стигнал на върха, се е занимавал с контрол на цялата верига на доставки на всичко, свързано с петролни продукти, нефт, газ, борба с контрабанда. Това заяви пред NOVA Деница Сачева от ГЕРБ по повод назначението на особен управител на „Лукойл“ в България.

„Санкциите, които са наложени, са свързани конкретно с финансови транзакции и с това човекът, който ще бъде особен управител, да гарантира, че няма да има средства, които да изтичат по посока на Руската федерация. Точно в това отношение Румен Спецов е един от най-подготвените и човек, на който международните ни партньори са имали доверие“, обясни тя.

„Виждате, че само в един ден както и лидерът на ГЕРБ каза вчера сутринта, се случи дерогацията и от Великобритания и от САЩ“, добави Сачева.

Тя увери, че Спецов няма да извършва действията еднолично, а ще има цял екип.

„Името на Румен Спецов е коалиционна кандидатура. Вие чухте много пъти да се говори, че нямали план управляващите. Как според вас, ако са нямали план управляващите, за две седмици щяха да предложат законодателни промени, щяха да ги приемат на две четения, да преодолеят вето на президента, да изберат особен управител, да съгласуват всичко това с международните партньори и да получават дерогация? Мислите ли, че всичко това се дължи на серия от хаотични действия?“, попита депутатът.

„Опозицията в лицето на ПП-ДБ няма никаква информация и това стана ясно през последните две седмици. Те нямат абсолютно никаква информация, не общуват с никого“, коментира тя.

Според нея опозицията иска всяко действие на управляващите да се съгласува с нея, което е невъзможно.

По отношение на предишни критики от нейна страна към Румен Спецов тя обясни: „Запознали сме се с фактите и обстоятелствата около тези твърдения, които сме имали тогава, разбрали сме за какво става въпрос и смятаме, че нямаме основание да се съмняваме в компетентността на Румен Спецов“.

Тя обясни, че различни имена са обсъждани като кандидатури за позицията. Тя посочи, че ще се състоят разговори за това кой да замести Спецов като шеф на НАП, но по думите ѝ има достатъчно заместници, които могат да продължат тази дейност.

"При всички случаи ще бъде човек, който има нужната експертиза и ще може да изпълни задачите, които се очакват", увери тя.

По отношение на бюджета Сачева заяви, че тази "мантра", която се повтаря се 10% увеличение на осигурителните вноски е абсолютно невярно и манипулативно.

"Говорим за 2% увеличаване на осигурителната вноска, която се разпределя между работника и работодателя. За работодателя ще бъде около 1,4%, за работника - около 0,6%. За 2500 лв. заплата работникът ще дължи с 20 лв. повече", подчерта тя.

"Защо му е на едно правителство, което иска да изкара 4-годишен мандат, да унищожава "Лукойл", да унищожава българския бизнес?", попита Сачева.

"Асен Василев беше този, който започна да харчи повече, отколкото има. Сега вместо той да носи отговорността и вместо да признае, че политиките му са били неправилни, той отново се опитва да обясни, че проблемът е при нас, при положение, че ние санираме проблеми, които сме наследили", обясни тя.