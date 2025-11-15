През април 2026 г. отново ще поискаме дерогация за "Лукойл". Това заяви пред журналисти премиерът Росен Желязков.

Българското правителство спокойно, професионално, без излишни емоции, убеди американската администрация, тежестта на чиито санкции отеква далеч отвъд пределите на България, че в следващите шест месеца ще можем да спазваме правилата, наложени от OFAC, за това войната да не се финансира от източници като рафинерията в Бургас, отбеляза той. По думите му всички политически предсказания, пророчества, сценарии, базирани на предположения, не са част от дневния ред на правителството.

Желязков увери, че кабинетът ще се съобрази съм закона и ще уважава правовия ред и инвестиционната среда. Ще минимизираме потенциалните опасности от потенциален арбитражен спор, добави той.

Министър председателят заяви, че пазарът на горивата ще бъде спокоен. Премиерът посочи, че цената на горивата се определя от международната цена на петрола. Докато тя е спокойна българския пазар на горива ще функционира нормално, поясни Желязков. Ние гарантираме, че рафинерията в Бургас ще продължи да работи, каза още той.

Той поясни, че правителството се е спряло на Румен Спецов заради дългогодишния му опит като контролен и надзорен орган. Желязков подчерта, че интегритетът на Спецов е проверен от няколко правителства.

Нашата задача е да не излъчваме послание, че инвестиционният климат у нас е влошен. Задачата ни е да запазим разбирането, че насърчаваме инвестициите, каза още той.