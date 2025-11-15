“Аз съм загрижен за българската Конституция и правовата държава, самото назначаване на особения търговски управител на "Лукойл" е извън закона”, заяви пред журналисти държавният глава Румен Радев. Президентът добави, че трябва да разработи подробен шестмесечен план за дейността.

"Кога той разработи такъв план, като той даже не е присъствал на съвета", попита Радев. По думите му дейност, която по зародиш е в нарушение на закона, има риск да води до законови нарушения, има риск от от потенциална криза с горивата” каза още Радев.

Има ли риск?

Държавният глава смята, че има огромен риск за бъдещи нарушения относно казуса с "Лукойл".

"Една дейност, която в зародиш е в нарушение на закона, има огромен риск тя да води до абсолютни нарушения. Има по-голяма криза от потенциалната криза с горивата и това е кризата на българската политика, тя е много по-страшна. Вижте какво става в комисиите, вижте какво става в парламента - изчезва дебатът, когато изчезва дебатът, изчезва и политиката и на нейно място идва диктатурата, защото вече Коституцията няма значение, законите нямат значение, аргументите нямат значение. Това е много опасна тенденция. Управляващите погазиха всички правни, политически, мога да кажа и морални норми”, обясни Радев.

Помолен да коментира отсрочката, която Великобритания и САЩ дадоха на България за санкциите срещу "Лукойл", президентът каза, че е било пределно ясно, че ще има лиценз, не само за нас, но и за всички европейски страни засегнати.

“САЩ са стратегически съюзник на Европа, всички опити за героични пози, за демонстрация на някакви супер постижения в дипломацията звучат леко нелепо на този фон”, на мнение е Радев.

Вето

Относно наложеното вето за закона за нефтените продукти, Радев коментира:

"Показателно е за начина, по който менторите на управляващите се опитаха да използват този казус, за начина по който беше прокаран един закон и същността на закона, който издава истинските им намерения, които водят към ситуации като "Булгартабак" и КТБ. Първото нещо, те направиха така че да отпаднат гаранциите, които имаше в закона от 2023 г. Второто нещо - гласуваха си правомощия за разпореждане с акциите и собствеността, което е в разрез с Конституцията и неприкосновеността на частната собственост. Третото нещо е отсега си гласуваха индулгенции, така че особеният търговски управител да не подлижи на административен и съдебен контрол, нещо което е извън националния и европейски правен мир. Аз съм загрижен за българската Конституция и за правовата държава”, коментира държавният глава.