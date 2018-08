Младежки културен център, сдружение "Танц БГ" и инициативата "Бургас харесва младите" за втори път ще организират фестивала за съвременни изкуства "Вода". "Нетрадиционно" и Много интересно" - това са най-честите отзиви на посетителите от първото издание миналата година.

Фестивалът ще се проведе в периода 14 - 16 септември, отново в изпразнения плувен басейн и съседни пространства в МКЦ. В програмата ще бъдат представени творби от български и международни визуални артисти в областите видео, инсталации, фотография и артистични трансформации.

Фестивалното пространство включва закритият басейн с размери 25 х 12,5 метра и множеството по-малки помещения - съблекални, бани, коридори, котелно помещение, стрелбище и други пространства, оформящи своеобразен лабиринт.

Произведенията ще бъдат разположени в помещенията на басейна и околното пространство. Зрителите ще преминават през случващи се пред тях презентации в избрана от тях последователност.

Билети за "Вода" можете да закупите до 31 август на промоционални цени от касата на МКЦ (етаж 2, офис "Касиер") на цена 15 лв. за целия период на фестивала. След това на касата на НХК и на входа в дните на събитието, цена - 10 лв. за един ден, 25 лв. за трите дни.

Фестивалът за съвременни изкуства "Вода" се организира и с финансовата подкрепа на Министерство на Културата, Община Бургас, с подкрепата на Art Council Korea, Korea Dance Abroad и ОП "Спортни Имоти".

* Ето и какво очаква посетителите по дни:



ФЕСТИВАЛЕН ПЪЗЕЛ

От 18.00 ч., всеки фестивален ден избери сам своя маршрут в лабиринта на басейна и виж: Инсталации, фотография и видео от български и международни визуални артисти.



ОСНОВНА ПРОГРАМА

14 септември, 2018

18.00 ч. - ФЕСТИВАЛЕН ПЪЗЕЛ

19.00 ч. - "ХРОНОЛОГ" - спектакъл за възрастни на Куклен театър - Видин, България и Театър "De la massue"- Ница, Франция. Спектакъл за възрастни по идея на Езекел Гарсия Домеу.

21.00 ч. - "ВОДА" представя СОЛО ТАНЦ

"DEATH GIVES LIFE / СМЪРТТА ДАВА ЖИВОТ" - хореография и изпълнение: Александра Драгова, България.

"UNINHABITED ISLAND / НЕОБИТАЕМ ОСТРОВ " - хореография и изпълнение: Jung Jae Woo, Южна Корея /Награда Best Dancer от Seoul International Choreography Festival 2017/

21.30 ч. - ФЕСТИВАЛНО ПАРТИ с DJ Antonio Ferrarese, Италия.

15 септември, 2018

18.00 ч. - ФЕСТИВАЛЕН ПЪЗЕЛ

19.00 ч. - "РОТОР" - Перформативна Автоматична Система (ПАС) на Венелин Шурелов, България /SubHuman Theatre/

20.30 ч. - "RUNNERS HIGH / ВЪРХЪТ НА БЕГАЧА" - съвременен танцов спектакъл, ко- продукция на Танцова компания "ДЮН",България и Lee Jung In Creation Dance company, Южна Корея. Хореография: Lee Jung In,, Южна Корея.

16 септември, 2018

18.00 ч. - ФЕСТИВАЛЕН ПЪЗЕЛ

19.00 ч. - "TНЕ SPACE IN BETWEEN / ПРОСТРАНСТВОТО ПОМЕЖДУ" - интерактивен пърформанс на Искра Иванова, Идея, концепция и текст: Искра Иванова и Светлозара Христова, България

20.30 ч. - "IN-BETWEEN / МЕЖДУ" - съвременен танцов спектакъл на компания Стрийм Денс, България. Хореография: Ангелина Гаврилова и Филип Миланов, България.



* Програмата на събитието е в процес на доуточняване и може да бъде променяна! Следете в събитието за новости!

Виж повече на: FB - WATER festival for contemporary art.

Контакти за връзка:

Имейл: water_festival@abv.bg

Телефони за връзка: 0898912545, Петя Стойкова - Артистичен директор на фестивала, Управител на сдружение "Танц БГ"



Видео от пространствата и фестивалния пъзел на първото издание "ВОДА" можете да видите тук:

Видео анонс: https://youtu.be/WHZDiza0sWM

Концерт в басейна: https://youtu.be/AkGrEqzbGzY

Видео инсталация в стрелбището: https://youtu.be/D6qxn1-bv64

Инсталации в съблекалните: https://youtu.be/eiXKDoGeJak

Изложба в котелно помещение 1: https://youtu.be/38yf4qWdZEY

Видео инсталация в котелно помещение 2: https://youtu.be/jPn3wDiPoI4

Спектакъл в басейна: https://youtu.be/jJFadhWEwD4

Инсталация в сауната: https://youtu.be/SYo2pwb5fzA

Фотографии от първото издание на ВОДА през 2017 год.: https://web.facebook.com/media/set/...

---------------------------------------------------------------------------

Dance BG Association, Youth Cultural Centre - Burgas and Burgas like youth

presents

WATER

Festival for Contemporary Arts

14-16 September, 2018

Swimming pool, Youth Cultural Centre- Burgas



FESTIVAL PUZZLE

Choose your own route and see:

Art installation, photography, and video by bulgarian and international artists

MAIN PROGRAM



14 September, 2018

06.00 p.m. - FESTIVAL PUZZLE

07.00 p.m. - Vidin Puppetry Theatre , Bulgaria and "De la massue" Theatre- Nice, France presents "HRONOLOG" - Puppetry performance for adults by Ézéquiel Garcia-Romeu

09.00 p.m - "WATER" presents SOLO DANCE

"DEATH GIVES LIFE" - choreography and performance: Alexandra Dragova, Bulgaria

"UNINHABITED ISLAND" - choreography and performance Jung Jae Woo , South Korea, /Best Dancer Award of Seoul International Choreography Festival 2017/

09.30 p.m. - FESTIVAL PARTY with DJ Antonio Ferrarese, Italy



15 September, 2018

06.00 p.m. - FESTIVAL PUZZLE

07.00 p.m. . "ROTOR" -Performative Automatic System by Venelin Shurelv /SubHuman Theatre/, Bulgaria

08.30 p.m. . "RUNNERS HIGH" - Contemporary dance performance, co-production by DUNE dance company, Bulgaria and Lee Jung In Creation Dance company, South Korea Choreography: Lee Jung In, South Korea



16 September, 2018

06.00 p.m. - FESTIVAL PUZZLE

07.00 p.m. - "TНЕ SPACE IN BETWEEN" - Interactive performance by Iskra Ivanova, Bulgaria , Idea,concept and text: Iskra Ivanova and Svetlozara Hristova, Bulgaria

08.30 p.m. "IN-BETWEEN" - Contemporary dance performance by Streem Dance Company, Bulgaria , Choreography: Angelina Gavrilova and Filip Milanov , Bulgaria



* The WATER festival program is still a subject to change! Please, follow us for updates!

More information: FB - WATER festival for contemporary art.