Продуценска къща Ажур Пико и Културна организация "Арт ателие" представят "НАШЕНЕЦ" - моноспектакъл на МАРИУС КУРКИНСКИ. СПЕКТАКЪЛЪТ ЩЕ СЕ ИГРАЕ НА 23 АВГУСТ ОТ 20ч. В ЗАЛА "ТОНЧО РУСЕВ" НА КУЛТУРЕН ДОМ НХК.

13 причини до Нашенец!

"Всичко започна, като си мислех, че съм Дон Жуан ("Дон Жуан" - 1993). Скоро след това с много трепет изпълних песента на всички песни ("Песен на песните"- 1993)! Срещнах тайнствена дама, която ми помогна да стъпя на голямата сцена и да се запозная с многобройните зрители ("Дамата с кученцето" - 1996). И до днес не разбирам как съм събрал смелостта да пристъпя към Новия завет ("Евангелие по Матея" - 1997). Това ми помогна да намеря човека в себе си ("Самият човек" - 1999)! Сънувах, че съм се събудил ("Сънят" - 2001). Събудих се и претърпях сътресение ("Сътресение" - 2006)! От него научих много, както за моите предци, така и за съвременната българска публика ("Български разкази" - 2010). По-късно проумях, че неусетно съм се превърнал в смешен човек, който отново сънува ("Сънят на смешния човек" - 2014). Окончателно достигнах до истината! Аз съм просто артист, заключен в театъра след края на поредното представление и не мога да изляза в реалността ("Юбилей" - 2015). Тогава на сцената кацна черното пиле и отново ме понесе на крилете на театъра ("Черното пиле" - 2016)! Играх, играх, играх и стигнах до "Мариус 50" (2019).

Ще потърся причините в "Нашенец" !

Мариус Куркински

