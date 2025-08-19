Отчетена, но неизвършена медицинска дейност в три болници констатира при свои проверки НЗОК след жалби на граждани, установили нередности в здравните си досиета.

Граждани се жалват, че болници са вписали лечение, което не са получили. От 1 януари до края на юли тази година в Националната здравноосигурителна каса са постъпили 138 сигнала от поциенти срещу изпълнители на медицинска помощ. Пациентите са установили несъответствие в информацията, вписана в техните електронни здравни досиета в информационната система на НЗОК или в НЗИС и електронното приложение „еЗдраве“, се посочва в отговора на министъра на здравеопазването Силви Кирилов на депутатски въпрос, цитиран от Pariteni.

По всички сигнали за отчетена, но неизвършена медицинска дейност са предприети проверки. При сигналите, в които липсва информация, необходима за извършване на проверка, се изискват допълнителни данни, допълва министърът.

Съгласно Закона за здравето, медицинските и немедицинските специалисти в болниците са длъжни да създадат електронен здравен запис за всяка извършена дейност. Изготвената документация се изпраща в Националната здравноинформационна система.



До седем дни от създаването на записа болницата или пациентът имат право да коригират записа, без да уведомят администратора в НЗИС. Извън този срок също може да се коригира записът, като това може да стане по искане на болницата или пациента.