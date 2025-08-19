54-годишна жена беше приета в болницата след тежка верижна катастрофа на пътя Бургас-Варна. Инцидентът станал към 11.15 часа вчера в района на Община Несебър. Тогава товарен автомобил „Ивеко“, със софийска регистрация, управляван от 24 годишен бургазлия блъснал с висока скорост движешия се пред него лек автомобил „Фолксваген Т-рок“. При удара, колата отскочила и блъснала отзад движещето се пред него возило, марка „Дачия Дъстер“, с бургаска регистрация, управляван от 49 годишен мъж. При сблъсъка е пострадала пътуващата във Фолксвагена жена. Тя е получила мозъчно сътресение, контузия на раменния пояс и мишницата.

Движение с несъобразена с пътните условия, характера и интензивността на трафика скорост от страна на водача на камиона е причината за инцидента, уточняват от полицията.