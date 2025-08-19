Засечени са скорости над 200 км/ч на автомагистрала „Тракия“ и автомобили, които се движат зад служебни автомобили със специален режим, като са използвали скоростта им, съобщиха от полицията.

81 екипа на ОД н МВР-Сливен са били ангажирани да следят за спазване на Закона за движение по пътищата през почивните дни на територията на областта. Проверени са 984 автомобили и 1286 души.

218 са засечените скорости над ограниченията. От тях 187 са водачи на леки автомобили и 31 на товарни автомобили. На автомагистрала „Тракия“ са засечени скорости над 200 км/ч - 206 и 218 км/ч при ограничение 140 км/ч.

На автомагистралата, където денонощно има екипи на сектор „Пътна полиция“-Сливен, са установени трима водачи да управляват в аварийната лента.

Двама водачи са установени да се движат след служебен автомобил със специален режим, като са изпилвали скоростта му. Двама водачи са установени да се движат продължително в скоростната лява лента при свободна дясна.

На нарушителите са съставени актове. За неправилно изпреварване са санкционирани двама водачи. Засиленото полицейско присъствие по магистралата, главните и второстепенни пътища в областта продължава.

Контрол се осъществява и с необозначени автомобили от екипи на "Охранителна" и "Криминална" полиция.