Бурното море и вълни от над 5 бала в събота вечер скъсаха котвата на танкера "Кайрос", който беше закотвен от миналия декември до Бургас. Плавателният съд вече се намира до скалите на Созопол край "Буджака", предаде Нова тв.

Танкерът от сенчестия флот беше ударен от дрон и изоставен от турски влекач. Така той се озова край бреговете на Ахтопол, където престоя 10 дни. На 15 декември миналата година беше преместен със сложна операция на буксир до Бургас.

274-метровият танкер е безконтролен и не е ясно дали силната морска буря в събота вечер няма да го изтласка отново на юг.