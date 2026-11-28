По разпореждане на министъра на отбраната Димитър Стоянов военнотранспортен самолет "Спартан" от състава на Военновъздушните сили изпълнява полет по маршрут София – Марсилия – София, за да транспортира български граждани, пострадали по време на футболния мач между отборите на "Олимпик Марсилия" и "Левски София", съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Очаква се с военния самолет в България да бъдат транспортирани трима пострадали, които се намират във френска болница, както и други български граждани при необходимост.