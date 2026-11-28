Още по време на репетициите за "Евровизия 2026" българската изпълнителка DARA се превръща във фаворит на водещата на музикалния конкурс Виктория Сваровски. Енергията, сценичното присъствие и отличителното звучене на песента "Bangaranga" впечатлили наследничката на световноизвестната фамилия.

В специално интервю за рубриката "Вдъхновителите" в съботното издание на "България сутрин" по Bulgaria ON AIR Сваровски разказа за преживяванията си зад кулисите на конкурса, предизвикателствата пред бъдещите водещи на "Евровизия" в България, философията си за модата и амбицията да изгради собствена бизнес империя.

Дара впечатлила Сваровски още на репетициите

Водещата си припомни първата среща с българската изпълнителка по време на подготовката за конкурса, когато DARA веднага привлякла вниманието ѝ.

"Много ми хареса тази песен. Беше толкова различна от всичко останало. Помислих си, че може би има добър шанс да спечели", сподели Сваровски.

Тя призна, че дори слушала "Bangaranga" зад кулисите, танцувала на песента и се зареждала с енергия, преди самата тя да излезе на сцената.

"За мен Bangaranga означава много енергия, много отношение и много сила. Това е човек, който излиза напред и изобщо не му пука какво казват другите", обясни водещата.

Особено впечатление ѝ направила способността на DARA да изпълнява динамична хореография, като същевременно демонстрира силни вокални умения на живо.

Съветите ѝ към бъдещите водещи на "Евровизия" в България

Подготовката на Сваровски за музикалния конкурс продължила четири месеца почти без почивка. Едно от най-сериозните предизвикателства пред нея се оказала сложната система за гласуване.

"Към тези, които ще водят конкурса в България, имам един съвет - подгответе се за гласуването, защото не е лесно", посочи тя.

Според Сваровски психическата подготовка също е от съществено значение. Въпреки отговорността и напрежението тя посъветва бъдещите си български колеги да се наслаждават на преживяването.

"Трябва да сте готови за всичко. Това е предаване на живо и всичко може да се случи", предупреди водещата.

Елегантност, практичност и достъпна мода

Класическият стил, елегантността и практичността са в основата на модните колекции, които Сваровски създава. Дизайнерката предпочита облекла, които могат да бъдат носени както през работния ден, така и при вечерно излизане.

"Имам едно правило, когато създавам модели. Ако имаме къса пола, деколтето трябва да е затворено. Ако покажете малко деколте, трябва да скриете краката", разкри тя.

Сваровски смята, че добрата кройка е определяща за външния вид, а сред основните ѝ цели е да направи модата достъпна за всяка жена, независимо от финансовите ѝ възможности.

"Искам тя да се чувства добре в кожата си, да изглежда перфектно, без значение къде отива", подчерта дизайнерката.

Между наследството на фамилията и собствените амбиции

Макар професионалният ѝ път да включва различни сфери, Виктория Сваровски призна, че се чувства най-добре в ролята на бизнес дама. За нея принадлежността към известната фамилия е едновременно привилегия и предизвикателство.

"Много съм горда от това, което Даниел Сваровски, моят прапрадядо, е постигнал. Наистина е изградил огромна империя, огромно име. Но за мен е много важно да изградя своя империя", категорична бе тя.

По думите ѝ популярната фамилия отваря много врати, но същевременно я поставя в позиция, в която трябва да полага още повече усилия, за да се доказва самостоятелно.

Семейството, предизвикателствата и уроците на живота

Интересите на Сваровски далеч не се ограничават до модата, бизнеса и телевизията. В началото на годината тя участва в рали "Дакар" - приключение, което определя като преживяване, случващо се веднъж в живота.

Най-ценно за нея обаче остава времето, прекарано със семейството, а като свое най-голямо вдъхновение посочва майка си.

"Тя винаги е вярвала в мен, дори когато аз не вярвах в себе си", сподели Сваровски.

Именно от нея е научила и един от житейските уроци, които следва и до днес - когато паднеш и короната ти падне, трябва да я вдигнеш, да я поставиш отново на главата си, да се изправиш и да продължиш напред.

Сред следващите големи мечти на Виктория Сваровски е да има собствено телевизионно предаване. Тя обеща също, че ще се върне в България за "Евровизия"