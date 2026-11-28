Полицаи, пожарникари, спасители и надзиратели излязоха на протест в София заради замразените заплати в сектор "Сигурност".

Служители на МВР и на правосъдното министерство се събраха в градинката пред църквата "Свети Седмочисленици". Протестът им премина под надслов "Оттук нататък за нас е въпрос на чест!". Организатори са Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) и Синдикалната секция на служителите в затворите в България (ССЗБ). Той беше подкрепен и от Националния синдикат на пожарникарите и спасителите (НСПС) "Огнеборец". Протестът е съгласуван със Столичната община.

Протестиращите преминаха през министерствата на правосъдието и на финансите в шествие, което символично завърши пред Народното събрание, за да покажат недоволните служители, че отговорността за състоянието на системата е на хората, които вземат решенията. За беше блокирано движението по булевардите "Дондуков" и "Цар Освободител".

"Излизаме за честта си и отричаме да бъдем сочени като проблем за държавния бюджет и въобще за държавния фиск", заяви председателят на Управителния съвет (УС) на СФСМВР Илия Кузманов. "Отричаме да бъдем и обиждани за политики, които се провеждат от политическите ръководства, и отричаме да не сме граждани на тази държава, защото ние сме част от обществото. Тук заявяваме, че отиваме на директен разговор с гражданите и не искаме политиците да бъдат посредници, защото ние принадлежим към гражданите", подчерта той.

По думите му в протеста са участвали служители от Малко Търново, Бургас, Варна, Силистра, Разград, Русе, Видин, София, Петрич и други населени места в страната.

"Конкретни искания вече нямаме и се обръщаме към гражданите. Не желаем посредничество на политиците в диалога ни с тях, тъй като тези хора не желаят да разберат при какви условия сме поставени", каза още Кузманов. Той изтъкна, че работата на служителите се подценява, не са създадени необходимите условия и системата продължава да изостава технологично.

Илия Кузманов посочи, че реформата закъснява и категорично са нужни структурен анализ, политически консенсус и отчетност на всеки етап. Той отбеляза, че увеличението на заплатите с 5% трябва да бъде най-малкото, което стои на дневен ред, тъй като то е необходимо на фона на 50% инфлация. "Увеличението на заплатите ни не беше награда, а наваксване на изоставането ни от 2008 г.", обясни Кузманов.

"Дошли са колеги от арести, затвори, пробация и съдебна охрана. И всеки път заедно с вас излизаме за достойното", каза от своя страна Ясен Тодоров от УС на ССЗБ. "Министерството не се отнася достойно към нас, нарушен е диалогът", добави той. "Всички от сектор "Сигурност" можем повече и очакваме диалог с министерствата, достойно отношение и възможност да постигнем целите, които сме си поставяли неведнъж. Не говорим за 5% увеличение на заплатите, а за това, че всички страдаме от лошото отношение към служителите", изтъкна Тодоров.

"Заедно сме, защото през последните години обществото се настройва срещу нас, а ние сме тези, които ежечасно, ежеминутно и ежесекундно служим на обществото", заяви президентът на НСПС "Огнеборец" Венцислав Станков. "Обществото има нужда от нас и не трябва да допускаме да бъде манипулирано и да ни сочат с пръст, че получаваме едва ли не най-високите заплати в държавата, защото това не е вярно", допълни той. "Не се чувстваме виновни за финансовото състояние на държавата. Чувстваме се обаче виновни, когато сутрин трябва да оставим финансови средства на семействата си и няма откъде да ги намерим", коментира Станков

Организаторите на протеста осъждат проявите на омраза към органите на реда и не приемат обвиненията в нисък професионализъм. Според тях вината за всяко нарушение е индивидуална и трябва да бъде санкционирана по закон, но никой няма право да я превръща в колективно обвинение срещу хиляди служители, които всеки ден изпълняват дълга си.

По думите им се наблюдава пренасочване на общественото възмущение от отговорните за взимането на решения към служителите, чийто дълг е да пазят живота, здравето и обществения ред. Според организаторите общественото пренебрежение е подкопало мотивацията на служителите в сектора, която вече "не може да бъде компенсирана дори с високи възнаграждения".