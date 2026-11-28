Една от най-обичаните никулденски традиции на Бургас – Златната снимка на имениците, ще събере тази година празнуващите на ново място. На 6 декември, Никулден, от 13:00 часа бургазлии, носещи имената на свети Николай и производните им, ще могат да се включат за десети път поред в общата снимка с кмета Димитър Николов пред Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“.

Промяната в мястото на провеждане се налага заради ремонта на площада пред сградата на Община Бургас.

Преди общата фотография с кмета Димитър Николов, всеки именик ще получи като подарък моряшко шалче и специалната отличителна значка по повод своя празник с придобилия местна популярност надпис – „На Никулден имам имен ден“.

Тази година точният брой на имениците на територията на община Бургас е 6 939, а в града – 6 761. Най-възрастният от тях е 97-годишният дядо Николай Мелников, живеещ в ЦГЧ, а най-малкият е Никола Атанасов от жк. „Меден рудник“, роден на 15 ноември 2026 г.

За първи път всички желаещи ще могат да получат Златната снимка и в дигитален формат още в самия празничен ден. Тя ще бъде публикувана на официалната интернет страница на Община Бургас – www.burgas.bg, откъдето всеки ще може да я свали и да запази спомена от празника.

За тези, които предпочитат традиционния хартиен вариант, снимката ще бъде достъпна и от 8 декември и всеки делничен ден от 09.00 до 19.00 часа. в Туристическия информационен център, който се намира срещу Часовника.

Златното фото, което ще улови усмивките на празнуващите в този ден, ще бъде изпратена за съхранение в Държавен архив – Бургас, където ще бъде запазена за идните поколения.

Общата снимка е символ на Никулден в Бургас и всяка година събира десетки именици, които споделят празника с кмета и съхраняват спомена за един специален ден в историята на града.

Община Бургас кани от най-малкия до най-големия бургазлия, който има носи името на закрилника на морския град – Никулден.