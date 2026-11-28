Десетки трактори блокираха центъра на Генерал Тошево в знак на протест срещу инвестиционното намерение за добив на природен газ на територията на добруджанската община, съобщи БНТ.

Днес в града се провежда заключителното обществено обсъждане на предложението за разработване на находище "Спасово", което обхваща четири участъка в 18 населени места.

Местните жители категорично се противопоставят на извършването на сондажи, независимо от технологията, която ще бъде използвана за добива на газ.

През последните дни протестиращите получиха подкрепа и от общинските съветници в общините Добричка и Тервел, които приеха декларации срещу газодобива. От компанията инвеститор отказаха коментар.

"Не сме съгласни с добива на никакъв вид газ в Добруджа. Това е земя, която е много плодородна, която ни храни", заяви фермерът Венета Паунова.

Лекарят Мариян Великов също изрази опасения от последиците от газодобива, включително от замърсяване на подпочвените води.

Николина Гицова, жител на общината, припомни, че местното население вече е изразило позицията си срещу добива на газ на референдум преди девет години.

"Ще сондират 40 на брой сондажи през питейната вода на цяла Североизточна България. Рисковете, които са описани в доклада, ние не можем да ги поемем. И казахме това преди 9 години на местен референдум", заяви тя.