На 4 декември 2026 г. (петък) от 11:00 ч, по случай Никулден, в Етнокухнята на РИМ - Бургас (ул. „Славянска“ 69) ще бъде представена традиционна рецепта за пълнен шаран от Старозагорския край - от с. Долно Паничерево. Рибната гозба, характерна за родния край на Величка Мартинова - археолог и уредник в РИМ - Бургас, ще бъде представена лично от нея. Село Долно Паничерево (известно в миналото като Чанакчи) се намира в живописна местност по северните склонове на Средна гора, а от 1965 г. - и на западния бряг на язовир „Жребчево“.

Изграждането на четвъртия по големина язовир в България е свързано с изселването на две села - Жребчево и Запалня, като жителите им са заселени основно покрай Нова Загора. От Паничерево само няколко къщи са попаднали в чашката на язовира. Хората от селото, много от които вече не са измежду живите, дълго са разказвали с умиление за родните си места, разположени на красивите завои на Тунджа. Днес, щом водите на язовира се отдръпнат, разкриват сенките на един вече забравен свят – основите на старите разградени къщи, някое самотно стърчащо бетонно стълбище и бдящата над тях потопена църква „Св. Иван Рилски“.

Още преди изграждането на язовира риболовът е бил много разпространен в селата край Тунджа. Възрастните хора си спомнят как им било позволено всяка сутрин да вадят по един кош риба от язовира.

Заповядайте на 4 декември в двора на Етнографския музей, за да научите още интересни истории от село Паничерево. В Етнокухнята ще бъде показано с какво се пълни паничеревският шаран, какви традиционни подправки се използват и с какво се загъва, преди да се изпече във фурната.