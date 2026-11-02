От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха червен код за проливни дъждове и силен вятър в 5 области за 3 ноември, вторник. Кодът е в сила за области от Южна и Североизточна България – Добрич, Варна, Смолян, Кърджали и Хасково. Там се очакват сумарни количества за денонощието над 65 литра на квадратен метър.

Оранжев код за значителни валежи е в сила за почти всички останали области. В тях количествата може да достигнат между 35 и над 55 литра на квадратен метър.

Жълт код за валежи е обявен в София-град, София-област, Видин, Перник и Кюстендил.

Утре ще има повсеместни валежи от дъжд, в планините – от сняг, които ще се усилват и ще са значителни по количество.

Вятърът ще се задържи умерен от изток-североизток, а през втората половина на деня в Източна България ще се усилва. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 6° и 11°, в югоизточните райони и по крайбрежието на морето - до 14°-16°, за София - около 8°.

Ветровито и с интензивни валежи ще остане в Източна България и в сряда, но в останалата част от страната валежите ще спрат, а вятърът ще отслабне. В четвъртък ще преобладава облачно време, но слаби и изолирани превалявания ще има главно в Западна България.

В петък и събота ще има райони със сутрешни мъгли, но и много слънчеви часове. Минималните температури ще се понижат и на места ще падат под нулата, а максималните ще останат почти без промяна, малко по-високи – между 9° и 14° в петък.