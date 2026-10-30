В навечерието на Деня на народните будители, солистите на Държавна опера – Бургас са подготвили букет от подбрани вокални произведения, които ще поднесат с уважение към празничния повод и специално отношение към музикалния текст и послания – с Вокален концерт, посветен на 1-ви ноември, който ще изпълни изисканото пространство на фоайето на Операта с красива и вълнуваща музика на 31 октомври от 19:00 часа. Солистите на Държавна опера – Бургас ще изпълнят вокални произведения от български и световни композитори.

Именно поради тематичната свързаност с идеята, солистите на Държавна опера – Бургас са подбрали песни, композирани на основата на българската народна музика, с нейните характерни мелодични и хармонични съчетания, самобитни и неподражаеми, с които нашият фолклор е разпознаваем и високо ценен в цял свят.

Ще прозвучат и песни и арии от европейската музикална съкровищница – като символ на принадлежността на нашата култура към общочовешките ценности в духовен план. А и културната институция, както и оперните певци и пианисти, са неделима част от представата за съвременни народни будители, пазейки корените, смисъла и завета за запазване на националната идентичност и високо ниво на духовност и нравственост.

В концерта своя професионализъм ще представят сопраните: Людмила Михайлова, Мария Цветкова‐Маджарова и Шмилена Султанова, мецосопраното Мария Юрковская, тенорът Яни Николов, баритоните: Андрей Юрковский, Валери Турманов и Йордан Христозов, басите: Диман Панчев и Костадин Мечков. На рояла ще бъдат пианистките: Дария Кръстева, Илиана Тодорова и Яна Маринова.

На концерта в събота в изисканото пространство на фоайето на Бургаската опера, което се утвърди като домакин на редица камерни прояви, публиката ще чуе: „Вокализ“ от Сергей Рахманинов, Ария на Мими из операта „Бохеми“ от Джакомо Пучини, и Ария на Манон Леско из едноименната опера на Пучини – в изпълнение на сопраното Людмила Михайлова; “Von ewiger Liebe” от Йоханес Брамс и „Синеоката“ от Георги Черкин ще представи Шмилена Султанова, сопран; „Песен на Чанг Линг“ и „Песен на шута“ от Панчо Владигеров ще изпълни басът Костадин Мечков; “Дойди, либе” и “Плакало ми мойто либе” от Марин Големинов и “Я разтуряй” от Добри Христов – в изпълнение на сопраното Мария Цветкова-Маджарова; мецосопраното Мария Юрковская ще представи „Девойче“ от Добри Христов, баритонът Андрей Юрковский – „Луковитски моми“ от Добри Христов; басът Диман Панчев ще изпее: “Ни лъх не дъхва над полени” от Тодор Попов и “Пайдушка песен” от Добри Христов; “Леле Яно” от Георги Златев-Черкин публиката ще чуе в изпълнеие на тенора Яни Николов; баритонът Валери Турманов ще представи Ария на Хан Крум Ювиги из едноименната опера от Александър Йосифов.

За празничния Ден на народните будители, в сложни времена на предизвикателство и изпитание за всички ни, Държавна опера – Бургас Ви кани да се докоснете до несравнимата зареждащата красота на българските музикални мотиви, ритмика и оригиналност, както и непреходните посланиня на класическата музика, пресъздадени чрез гласовете и артистичността на солистите и пианистките на Държавна опера – Бургас.

Билети за вокалния концерт, посветен на Деня на народните будители, могат да бъдат закупени на касата на Операта, каса „Часовника“ /пред хотел „България“/, в мрежите на Grabo и Eventim.