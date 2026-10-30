Водолази от цялата страна ще се събeрат в Бургас, за да се включат в почистването на морското дъно около Мостика в града. Акцията ще се проведе на 31.10.2026 г. /събота/, когато отбелязваме Международния ден на Черно море. Тя се организира от Сдружението с нестопанска цел “Приятели на морето – Бургас” и ще се състои под мотото “Да запазим чисти морето и морския бряг заедно”. Събитието е насрочено за 11.00 часа.

Почистването на морето край Мостика се е превърнало през годините в традиция, а водолазите го правят в началото на лятото и след края на сезона. Сред целите на инициативата е, от морското дъно не просто да бъдат извадени на сушата някакво количество отпадъци, но и да бъде напомнено, че е важно да пазим природата и да бъдем отговорни в действията си спрямо нея.

В това почистване ежегодно участват водолази от различни градове - Варна, Пловдив, София, Стара Загора и др.

До края на годината „Приятели на морето“ са насрочили провеждането на още няколко интересни събития. На празника на Бургас – Никулден ще има ретро дайвинг. Водолазите ще влязат в морето с ретро екипировка от 60-те години и ще покажат как тя се използва. Ще бъде направено и Коледно гмуркане. То е насрочено за 24 декември на обяд в района на плажа и Мостика. Тогава, в присъствието на Дядо Коледа, водолазите ще търсят на морското дъно гърне пълно с жълтици, ще отворят шампанско под водата и ще носят със себе си коледна елхичка.