Комисията за защита на потребителите е издала четири наказателни постановления на големи търговски вериги и е наложила над 110 хиляди евро санкции за нелоялни и заблуждаващи практики. Това съобщи председателят на комисията Мая Манолова.

"Заблуждаващи търговски практики, които подвеждат потребителите, например несъответствие на цената, която е обявена на етикета и цената, която се маркира на потребителя на касата; фалшиви промоции - стоки са обявени за такива в промоция, а на касата се установява маркиране на реалната цена. Често срещаното нарушение е обявява се промоция с много малки количества, които буквално се изчерпват в първия ден на промоцията", обясни Манолова.

Това са заблуждаващи хората практики, за които, по закон, се налагат санкции до 25 хиляди или до 35 хиляди евро в зависимост от нарушението, уточни председателят на КЗП. В четири от големите търговски вериги инспекторите на комисията са установили и други нелоялни търговски практики - спрямо доставчиците на търговските вериги.

Инспекторите на БАБХ са затворили кухнята майка на голяма търговска верига в Пловдив заради влошени хигиенни условия и липса на данни за произход на храните, както и две топли точки в търговски вериги, които приготвят готова храна в магазини в Пазарджик и София.