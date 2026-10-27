Пъстър подводен свят, фантастични морски обитатели и много детско въображение ще оживеят на 29 октомври в Бургас. От 14:30 часа голямата зала на Колежа по туризъм ще бъде домакин на ежегодния Еко-карнавал „Морски същества“, организиран от Частно основно училище „Селестен Френе“ в партньорство с Община Бургас.

Инициативата е посветена на Международния ден на Черно море – 31 октомври, и обединява деца, учители и родители около общата кауза за опазването на морската екосистема.

Малките участници от различни училища и детски градини ще дефилират с оригинални костюми на морски обитатели и фантастични създания, изработени предимно от материали за повторна употреба. С много творчество и въображение децата ще покажат как предмети, които обикновено изхвърляме, могат да получат нов живот.

Всяко морско същество ще носи свое послание – за по-чисто море, по-малко отпадъци и по-отговорно отношение към природата. Така празничното дефиле ще се превърне не само в атрактивно зрелище, но и в своеобразен урок по екология.

Специален гост на карнавала ще бъде Фанфарният оркестър на ОУ „Петко Р. Славейков“ – Бургас. Младите музиканти ще допринесат за празничното настроение със своите изпълнения.

Заради очакваните неблагоприятни метеорологични условия тази година събитието ще се проведе на закрито, вместо по традиционния маршрут на открито.

Еко-карнавалът е част от дългосрочните усилия на ЧОУ „Селестен Френе“, член на международната мрежа „Екоучилища“, да възпитава екологична култура чрез творчество, практически занимания и учене чрез преживяване. В подготовката за празника децата научават повече за богатото биоразнообразие на Черно море, заплахите пред морските обитатели и значението на разумното използване на природните ресурси.

Международният ден на Черно море се отбелязва на 31 октомври – датата, на която през 1996 г. е подписан Стратегическият план за действие за опазване и възстановяване на Черно море. Той поставя основата на съвместните усилия на черноморските държави за защита на морската среда.

С включването на различни образователни институции организаторите превръщат Еко-карнавала „Морски същества“ в споделен празник, който показва, че грижата за природата започва от най-ранна възраст.

Организаторите канят жителите и гостите на Бургас на 29 октомври, четвъртък, от 14:30 часа в голямата зала на Колежа по туризъм, за да подкрепят малките посланици на една голяма кауза – чисто и живо Черно море за бъдещите поколения.