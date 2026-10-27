Остров Света Анастасия беше домакин на традиционното есенно водолазно гмуркане, което се организира на мястото всяка година по това време. Посетителите имаха възможност да се запознаят с водолазния спорт и да научат повече за подводния парк, който се намира недалеч от скалистия му бряг.

Те се потопиха в историята на острова, представена лично от управителя Павлин Димитров и чуха увлекателен разказ за това какво е да бъдеш любител водолаз.

В събитието се включиха водолази от Сдружение с нестопанска цел „Приятели на морето - Бургас“ и техни колеги от Варна, Пловдив и София. Те се гмуркаха в морето неколкократно и извършиха почистване на параклиса, иконите и статуята на Света Анастасия, които се намират в подводния парк. Беше подновен и обозначителния буй, който маркира мястото и улеснява посещенията му. Водолазите с удовлетворение установиха, че в зоната около него, която някога представляваше голо пясъчно дъно, вече живеят различни видове риби, раци и морски кончета, а мястото е започнало да се превръща в своеобразен оазис под водата.