Народното събрание ще проведе извънредно заседание в сряда. Депутатите ще изслушат представители на правителството, МВР, ДАНС и затворническите власти по два случая.

Първата точка е свързана с умишления палеж на съоръжения за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана. Ще бъдат обсъдени действията на институциите, издирването на обвиняемите, напускането им на страната и мерките за защита на комуникационната инфраструктура. На въпроси ще отговарят министър-председателят Румен Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев и председателят на ДАНС Пламен Тончев.

Втората точка е посветена на помилванията на Огнян Атанасов или изнвестен още като "Петричкия Ескобар" и Динко Господинов, известен още като Динко Лудия. Депутатите ще търсят информация за медицинските заключения и документите, послужили при вземането на решенията. Ще бъдат разгледани и данните за евентуален натиск върху лекари, обмена на информация с президентската институция и възможни връзки на Атанасов с ДАНС и МВР.

За изслушването са поканени представители на МВР, ДАНС, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, ръководствата на затворите в София и Бургас, както и други длъжностни лица, свързани с двата случая.

Исканията за изслушванията са внесени на 21 октомври 2026 г. от Ивайло Мирчев и група народни представители, както и от Асен Василев и депутати.

Предходните две извънредни заседания на парламента не се състояха заради липса на кворум.